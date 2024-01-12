НХЛ. «Тампа-Бэй» одолела «Нью-Джерси», «Вашингтон» уступил «Сиэтлу», «Питтсбург» — «Ванкуверу»

«Баффало» — «Оттава» — 5:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Оттава» — 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)
Голы: Петерка — 13 (Козенс, Пауэр), 9:14 — 1:0. Тарасенко — 9, 15:06 — 1:1. Томпсон — 13 (Далин), 17:28 — 2:1. Томпсон — 14 (бол., Далин, Куинн), 19:32 — 3:1. Кребс — 3 (Робинсон), 24:52 — 4:1. Жиру — 11 (Грейг), 40:43 — 4:2. Жиру — 12, 51:15 — 4:3. Козенс — 7 (п.в.), 59:57 — 5:3Вратари: Луукконен — Форсберг (Корписало, 16:16, 58:24 — 59:57)Штраф: 8 — 6Броски: 32 (10+8+14) — 28 (9+8+11)
«Каролина» — «Анахайм» — 6:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Анахайм» — 6:3 (2:0, 3:3, 1:0)
Голы: Шей — 7 (Джарвис, Стаал), 16:00 — 1:0. Свечников — 10 (Ахо, Терявяйнен), 16:15 — 2:0. Лундестрем — 1 (Лисон, Макгинн), 20:25 — 2:1. Мартинук — 3 (Джарвис), 21:57 — 3:1. Строум — 5 (Терри), 30:06 — 3:2. Ватрано — 20 (бол., Хенрик), 30:53 — 3:3. Ноесен — 11 (Бантинг, Котканиеми), 34:30 — 4:3. Друри — 7 (бол., Ноесен, Терявяйнен), 36:41 — 5:3. Джарвис — 15 (Бернс, Мартинук), 49:54 — 6:3Вратари: Кочетков (Раанта, 32:55) — Гибсон (Достал, 40:00)Штраф: 17 — 13Броски: 35 (16+10+9) — 16 (1+12+3)
«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Копп — 6, 43:34 — 1:0. Макдэвид — 16 (Хаймэн), 49:12 — 1:1. Хаймэн — 27 (Нюджент-Хопкинс, Экхольм), 54:00 — 1:2. Мяяття — 2 (Раймонд, Ларкин), 56:03 — 2:2. Нерс — 6, 61:20 — 2:3Вратари: Лион — ПикарШтраф: 6 — 8Броски: 17 (6+5+6+0) — 47 (16+11+19+1)
«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Сан-Хосе» — 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Канин — 6, 5:19 — 0:1. Зеттерлунд — 12 (Гертл, Задина), 17:25 — 0:2. Галлахер — 7 (Мэтисон, Савар), 17:46 — 1:2. Охотюк — 1 (Гранлунд, Эклунд), 36:44 — 1:3. Андерсон — 7 (Мэтисон, Кофилд), 56:26 — 2:3Вратари: Монтембо — БлэквудШтраф: 8 — 4Броски: 35 (11+9+15) — 35 (7+17+11)
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 3:4 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Босер — 26 (Петтерссон, Миллер), 5:44 — 0:1. Босер — 27 (бол., Миллер, Петтерссон), 6:31 — 0:2. Петтерссон — 1 (Харкинс), 16:20 — 1:2. Петтерссон — 21 (Гронек, Миллер), 17:31 — 1:3. Кросби — 23 (Гюнцель, Петтерссон), 26:05 — 2:3. Кросби — 24 (Карлссон, Летанг), 59:31 — 3:3. Петтерссон — 22 (Гронек), 63:05 — 3:4Вратари: Неделькович (Джерри, 20:00) — ДемкоШтраф: 4 — 8Броски: 35 (10+10+14+1) — 29 (9+12+5+3)
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мерсер — 13 (Хаула, Миллер), 7:42 — 0:1. Гленденинг — 6 (Пербикс, Уотсон), 12:35 — 1:1. Гленденинг — 7 (мен.), 18:22 — 2:1. Пойнт — 20 (Кучеров, Пербикс), 30:34 — 3:1. Братт — 15 (Марино, Тоффоли), 36:54 — 3:2. Бастиан — 2, 43:53 — 3:3. Раддиш — 3 (Кучеров, Василевский), 61:52 — 4:3Вратари: Василевский — ВанечекШтраф: 6 — 10Броски: 20 (6+9+4+1) — 30 (10+10+8+2)
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Сиэтл» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Картье — 7 (Маккэн, Ларссон), 8:50 — 0:1. Веннберг — 7 (Танев), 18:12 — 0:2. Пачиоретти — 1 (Овечкин, ван Римсдайк), 25:47 — 1:2. Шульц — 4 (Толванен, Бьоркстранд), 38:20 — 1:3. Ларссон — 3 (Танев, Шварц), 52:02 — 1:4Вратари: Кемпер — ДаккордШтраф: 2 — 2Броски: 26 (11+10+5) — 23 (6+9+8)
«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Мур — 18 (Дано, Фиала), 6:17 — 0:1. Беннетт — 8 (Луостаринен, Экман-Ларссон), 30:58 — 1:1. Даути — 8 (бол., Кемпе, Копитар), 39:39 — 1:2. Ткачак — 12 (Верхэге, Райнхарт), 57:42 — 2:2. Райнхарт — 30 (бол., Барков, Бобровский), 64:59 — 3:2Вратари: Бобровский — ТэлботШтраф: 8 — 8Броски: 41 (17+10+10+4) — 33 (12+11+9+1)
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Палмиери — 10 (бол., Добсон, Барзал), 0:40 — 1:0. Макманн — 2 (Грегор, Броди), 12:39 — 1:1. Мэттьюс — 32 (Марнер, Найз), 20:26 — 1:2. Мэттьюс — 33 (Хольмберг), 22:40 — 1:3. Романов — 4 (Барзал, Добсон), 24:18 — 2:3. Хорват — 17 (бол., Добсон, Барзал), 33:51 — 3:3. Барзал — 12 (Добсон), 60:21 — 4:3Вратари: Сорокин — ДжонсШтраф: 2 — 6Броски: 30 (11+15+3+1) — 35 (12+14+9+0)
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Голы: Фокс — 5 (Гудроу, Линдгрен), 1:51 — 0:1. Кайру — 10 (Томас, Бучневич), 4:02 — 1:1. Кайру — 11 (бол., Бучневич, Томас), 7:30 — 2:1. Саад — 10 (бол., Шенн, Крюг), 29:26 — 3:1. Кайру — 12 (Ледди), 47:01 — 4:1. Трочек — 13 (бол., Крайдер, Панарин), 50:58 — 4:2. Бучневич — 13 (п.в., Сундквист, Парэйко), 59:42 — 5:2Вратари: Биннингтон — Шестеркин (58:57 — 59:42)Штраф: 6 — 8Броски: 20 (8+7+5) — 43 (13+14+16)
«Виннипег» — «Чикаго» — 2:1
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Чикаго» — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Мерфи — 2 (Райхель, Гуттман), 24:19 — 0:1. Виларди — 10 (Лаури, Моррисси), 56:31 — 1:1. Элерс — 15 (Лаури, Диллон), 58:55 — 2:1Вратари: Броссуа — МразекШтраф: 4 — 8Броски: 28 (10+6+12) — 21 (6+10+5)
«Аризона» — «Калгари» — 2:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Калгари» — 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)
Голы: Баклунд — 9 (Коулмэн), 0:20 — 0:1. Шарангович — 15 (мен., Коулмэн, Уигар), 6:37 — 0:2. Андерссон — 7 (Кадри, Уигар), 7:56 — 0:3. Крауз — 16 (Бьюгстад, Маччелли), 13:44 — 1:3. Коулмэн — 18 (Танев, Хэнифин), 13:58 — 1:4. Келлер — 15 (Кули, Кессельринг), 21:44 — 2:4. Шарангович — 16 (Юбердо, Линдхольм), 40:58 — 2:5. Шарангович — 17 (бол., Линдхольм, Юбердо), 47:06 — 2:6Вратари: Веймелка (Ингрэм, 13:58) — МаркстремШтраф: 8 — 4Броски: 34 (12+13+9) — 31 (14+10+7)
«Вегас» — «Бостон» — 2:1 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Бостон» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Айкел — 19 (бол., Маршессо, Мартинес), 47:01 — 1:0. Грызлик — 2 (Фредерик), 52:18 — 1:1. Пьетранджело — 2 (Стоун, Айкел), 60:46 — 2:1Вратари: Томпсон — СуэйменШтраф: 6 — 10Броски: 25 (12+6+6+1) — 33 (8+10+15+0)