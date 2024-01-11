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    Кокорев: Хорошие два периода с нашей стороны

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    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался относительно матча против «Металлурга» (1:4).

    Дмитрий Кокорев
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    Дмитрий Кокорев

    «Хорошие два периода с нашей стороны. Соперник серьёзный, мастеровитый, но два периода получалось, а в третьем — сейчас смотрели — залетела такая необычная шайба, скажем так. Затем побежали отыгрываться. Очень много моментов создали, три выхода "1 в 0", хорошие моменты, которые надо реализовывать. К сожалению, не забили мы и, как обычно бывает, забили нам.

    С "Динамо" нас подвело меньшинство, мы удалялись, хотя парней просили не удаляться. У нас сейчас такая ситуация, что много травмированных и больных ребят, практически пятёрка играет из МХЛ и ВХЛ, и они не до конца ещё готовы играть на таком высоком уровне с мастерами. Здесь психология играет важную роль, они настраиваются, выходят, но где-то что-то не получается», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место на Востоке с 72 очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (34).

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