Кокорев: Хорошие два периода с нашей стороны

Главный тренервысказался относительно матча против(1:4).

«Хорошие два периода с нашей стороны. Соперник серьёзный, мастеровитый, но два периода получалось, а в третьем — сейчас смотрели — залетела такая необычная шайба, скажем так. Затем побежали отыгрываться. Очень много моментов создали, три выхода "1 в 0", хорошие моменты, которые надо реализовывать. К сожалению, не забили мы и, как обычно бывает, забили нам.

С "Динамо" нас подвело меньшинство, мы удалялись, хотя парней просили не удаляться. У нас сейчас такая ситуация, что много травмированных и больных ребят, практически пятёрка играет из МХЛ и ВХЛ, и они не до конца ещё готовы играть на таком высоком уровне с мастерами. Здесь психология играет важную роль, они настраиваются, выходят, но где-то что-то не получается», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место на Востоке с 72 очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (34).