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    СКА разобрался с «Витязем»

    «Витязь» — СКА: счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на выезде обыграл «Витязь» со счетом 4:0.

    СКА
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    СКА

    Автором дубля стал Арсений Грицюк, ещё по голу на счету Сергея Толчинского и Василия Глотова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
    Голы: Толчинский — 11 (бол., Никишин, Рендулич), 20:59 — 0:1. Глотов — 16 (бол., Зыков, М.С. Федотов), 30:10 — 0:2. Грицюк — 12 (бол., Гальченюк, М.С. Федотов), 35:02 — 0:3. Грицюк — 13 (М.С. Федотов, Гальченюк), 59:36 — 0:4Вратари: Шикин — СеребряковШтраф: 10 — 18Броски: 22 (8+5+9) — 49 (11+22+16)

    «Витязь» с 36 очками занимает десятое место в турнирной таблице «Запада». СКА находится на четвертой строчке, набрав 66 баллов в 49 играх.

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