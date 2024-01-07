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    Кудашов: В игре было все, поэтому думаю, что зрителям понравилось

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги столичного дерби с московским «Спартаком» (3:2 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Вы знаете, уже какой-то традицией стало, что со "Спартаком" играем овертаймы. Все упорные игры, и сегодняшняя не стала исключением. В игре было все, поэтому думаю, что зрителям понравилось.

    Третий раз подряд не удержали преимущество со "Спартаком"? Давайте начнём с того, что мы играли второй матч за два дня. Поэтому удержать преимущество и вообще сыграть более активно — не всегда получается. Мы третий раз в этом сезоне играли спаренные игры. На сегодняшний день связываю вот только с этим.

    К спаренным играм хоккеисты начинают привыкать по мере увеличения накопленного опыта? Учимся. Во-первых, вот эти спаренные матчи были немного полегче, потому что первый матч играли в час дня, а второй — в пять часов, поэтому было хоть какое-то время, чтобы восстановиться. Но всё равно, команда соперника, которая приезжает свежей, имеет преимущество, особенно в концовках», — цитирует Кудашова «Чемпионата».

    У «Динамо» 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 очками занимает второе место.

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