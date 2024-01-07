Кудашов: В игре было все, поэтому думаю, что зрителям понравилось

Главный тренер московскогоподвел итоги столичного дерби с московским(3:2 ОТ).

«Вы знаете, уже какой-то традицией стало, что со "Спартаком" играем овертаймы. Все упорные игры, и сегодняшняя не стала исключением. В игре было все, поэтому думаю, что зрителям понравилось.

Третий раз подряд не удержали преимущество со "Спартаком"? Давайте начнём с того, что мы играли второй матч за два дня. Поэтому удержать преимущество и вообще сыграть более активно — не всегда получается. Мы третий раз в этом сезоне играли спаренные игры. На сегодняшний день связываю вот только с этим.

К спаренным играм хоккеисты начинают привыкать по мере увеличения накопленного опыта? Учимся. Во-первых, вот эти спаренные матчи были немного полегче, потому что первый матч играли в час дня, а второй — в пять часов, поэтому было хоть какое-то время, чтобы восстановиться. Но всё равно, команда соперника, которая приезжает свежей, имеет преимущество, особенно в концовках», — цитирует Кудашова «Чемпионата».

У «Динамо» 66 очков и третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 67 очками занимает второе место.