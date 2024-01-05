Тренер «Сибири»: По содержанию матч против «Салавата» был похож на плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири»прокомментировал поражение от(2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе, игра удалась. По содержанию и стилю матч был похож на плей-офф. Обе команды не хотели проигрывать.

Я считаю, что сегодня мы показали очень хороший хоккей. Рад, что с такой командой мы были на равных. Сейчас самое главное — это подготовить пацанов к следующей серии, которая будет у нас на выезде. Все молодцы, сыграли на высшем уровне.

Дебют Марушева? Трудно оценивать, потому что человек очень давно не играл. Можно сказать, что я бросил его в пекло, поставил против такой команды, когда он не играл полгода, на таких скоростях он был не готов сегодня, но, как говорится, я вижу его потенциал. Время покажет. Думаю, он будет готов в следующей серии», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба КХЛ.

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.