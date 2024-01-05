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    «Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Шипачева

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Ак Барс Адмирал КХЛ
    «Ак Барс» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 ОТ в пользу хозяев льда.

    Форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев забросил обе шайбы в ворота гостей, отличившись и в основное время, и в овертайме.

    У «Адмирала» автором единственного гола стал Кирилл Петьков.

    «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд.

    «Ак Барс» находится на седьмом месте в Восточной конференции КХЛ — 54 очка. «Адмирал» занимает 12-ю строчку — 38 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Петьков — 1 (Завгородний, Чудинов), 34:01 — 0:1. Шипачев — 12 (бол., Радулов, Войнов), 47:07 — 1:1. Шипачев — 13 (Юдин), 63:44 — 2:1Вратари: Билялов — С.В. ИвановШтраф: 6 — 6Броски: 35 (8+8+17+2) — 33 (10+16+6+1)
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