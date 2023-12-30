«Лада» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

Автор победной шайбы Николай Прохоркин Фото: globallookpress.com
В составе хозяев отличился Андрей Алтыбармакян.
За «Авангард» шайбы забрасывали Дамир Жафяров и Николай Прохоркин, для которого эта шайба стала первой за омский клуб.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Голы: Жафяров — 2 (Буше, Спунер), 8:37 — 0:1. Алтыбармакян — 6 (Михайлов, Куликов), 11:26 — 1:1. Прохоркин — 9 (бол., Чистяков), 35:24 — 1:2Вратари: Подъяпольский (59:37) — ПроскуряковБроски: 23 (4+14+5) — 20 (12+5+3)Штраф: 2 — 8
«Авангад» идет вторым на «Востоке» с 61 очком. «Лада» (57) — четвертая.