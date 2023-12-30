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    Шайба Прохоркина принесла «Авангарду» победу с минимальным счетом

    «Лада» — «Авангард»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Авангард
    В матче регулярного чемпионата КХЛ тольяттинская «Лада» на своем льду уступила омскому «Авангарду» со счетом 1:2.

    Автор победной шайбы Николай Прохоркин
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    Автор победной шайбы Николай Прохоркин

    В составе хозяев отличился Андрей Алтыбармакян.

    За «Авангард» шайбы забрасывали Дамир Жафяров и Николай Прохоркин, для которого эта шайба стала первой за омский клуб.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
    Голы: Жафяров — 2 (Буше, Спунер), 8:37 — 0:1. Алтыбармакян — 6 (Михайлов, Куликов), 11:26 — 1:1. Прохоркин — 9 (бол., Чистяков), 35:24 — 1:2Вратари: Подъяпольский (59:37) — ПроскуряковБроски: 23 (4+14+5) — 20 (12+5+3)Штраф: 2 — 8

    «Авангад» идет вторым на «Востоке» с 61 очком. «Лада» (57) — четвертая.

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