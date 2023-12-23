Тамбиев: Ребятами доволен, их самоотдачей, выстояли в меньшинстве в очень сложный момент

Главный тренервысказался о матче против(2:1 ОТ).

«Ребятами доволен, их самоотдачей, выстояли в меньшинстве в очень сложный момент. Наконец-то буллитную серию мы выиграли.

Недавно мне посоветовали поставить Горшкова на буллиты, и он забил? Посоветуйте второго. Есть у вас кандидатура? Сейчас я слушаю всех специалистов хоккея.

Уфа — удобный соперник? Вот когда мы на "Салават" выйдем в плей-офф, там и посмотрим, кто кого. Будет интересно второй год подряд. Нам только попасть туда надо, Уфа-то уже в плей-офф попала. Там и поглядим», — приводит слова Тамбиева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После этого матча «Адмирал» занимает 11-е место в таблице Востока с 35-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 3-й позиции (53 балла).