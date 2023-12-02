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    «Сан-Хосе» обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ

    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе»: счет матча 3:6, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Джерси Дэвилз Сан-Хосе Шаркс
    «Сан-Хосе» одолел «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

    «Сан-Хосе»
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    «Сан-Хосе»

    Таким образом, «Шаркс» прервали трехматчевую выигрышную серию «Дэвилз».

    Финский форвард Микаэль Гранлунд забил один гол и сделал две результативные передачи.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» — 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
    Голы: Макдональд — 2 (Ферраро, Эмберсон), 2:10 — 0:1. Мерсер — 6 (бол., Немец, Хольц), 13:21 — 1:1. Макдональд — 3 (Беннинг, Бэйли), 22:51 — 1:2. Дюклер — 4 (Гранлунд), 29:47 — 1:3. Д. Хьюз — 9, 42:56 — 2:3. Дюклер — 5 (Гранлунд), 45:07 — 2:4. Палат — 3 (Братт, Немец), 52:58 — 3:4. Гранлунд — 2, 53:38 — 3:5. Эклунд — 5 (п.в., Карпентер, Гертл), 59:42 — 3:6Вратари: Шмид (56:03 — 59:42) — КяхкененШтраф: 0 — 4Броски: 47 (15+9+23) — 18 (8+3+7)

    «Сан-Хосе» набрал 14 очков, однако клуб остался на последнем месте в Западной конференции.

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    «Нью-Джерси» (23) находится на 11-й позиции в Восточной конференции.

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