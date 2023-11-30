Жамнов: Когда команда играет всего 20 минут, от этого и такой результат

Главный тренерпрокомментировал сенсационное поражение красно-белых от(3:5).

«Команда вышла неготовой к игре, а игра складывается из 60 минут, а не 20, которые команда играла в последнем периоде. Когда команда играет всего 20 минут, от этого и такой результат. Поэтому, к сожалению, мы сегодня проиграли.

До матча с "Динамо" у нас ещё есть игра с Уфой. Мы сейчас готовимся и думаем о следующем матче, а потом уже будем думать о "Динамо". Надо убрать те ошибки, которые мы совершили сегодня, и быть готовыми к следующей игре», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

У «Спартака» осталось 51 очко, он делит лидерство на «Западе» с «Динамо». Китайский клуб вышел на девятое место с 31 очком.