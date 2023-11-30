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    Жамнов: Когда команда играет всего 20 минут, от этого и такой результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал сенсационное поражение красно-белых от «Куньлунь Ред Стар» (3:5).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Команда вышла неготовой к игре, а игра складывается из 60 минут, а не 20, которые команда играла в последнем периоде. Когда команда играет всего 20 минут, от этого и такой результат. Поэтому, к сожалению, мы сегодня проиграли.

    До матча с "Динамо" у нас ещё есть игра с Уфой. Мы сейчас готовимся и думаем о следующем матче, а потом уже будем думать о "Динамо". Надо убрать те ошибки, которые мы совершили сегодня, и быть готовыми к следующей игре», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

    У «Спартака» осталось 51 очко, он делит лидерство на «Западе» с «Динамо». Китайский клуб вышел на девятое место с 31 очком.

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