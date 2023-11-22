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    Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Чикаго Блэкхоукс Ванкувер Кэнакс Нью-Джерси Дэвилз
    Канал TSN составил рейтинг из 50 лучших молодых хоккеистов НХЛ или других лиг, связанных с ней. В него были включены игроки не старше 24 лет на начало текущего сезона.

    Андрей Свечников
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    Андрей Свечников

    В общем списке оказалось больше всего американцев (20) и канадцев (15). Дальше идут россияне (6), шведы (5), немцы (2), чехи (1).

    Под первым номером в списке TSN оказался первый номер драфта-2023 Коннор Бедард, играющий за «Чикаго». Второе место у Куинна Хьюза из «Ванкувера», Джек Хьюз из «Нью-Джерси» на третьей позиции.

    Российские хоккеисты располагаются на следующих позициях: Андрей Свечников (№ 12), Матвей Мичков (№ 16), Павел Минтюков (№ 34), Александр Никишин (№ 39), Дмитрий Симашев (№ 46) и Ярослав Аскаров (№ 47).

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