Шесть российских хоккеистов вошли в топ-50 лучших молодых игроков НХЛ

Канал TSN составил рейтинг изили других лиг, связанных с ней. В него были включены игроки не старше 24 лет на начало текущего сезона.

В общем списке оказалось больше всего американцев (20) и канадцев (15). Дальше идут россияне (6), шведы (5), немцы (2), чехи (1).

Под первым номером в списке TSN оказался первый номер драфта-2023 Коннор Бедард, играющий за «Чикаго». Второе место у Куинна Хьюза из «Ванкувера», Джек Хьюз из «Нью-Джерси» на третьей позиции.

Российские хоккеисты располагаются на следующих позициях: Андрей Свечников (№ 12), Матвей Мичков (№ 16), Павел Минтюков (№ 34), Александр Никишин (№ 39), Дмитрий Симашев (№ 46) и Ярослав Аскаров (№ 47).