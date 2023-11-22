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    Леонтьев: Наконец-то заработало большинство, были хорошие броски защитников

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Нефтехимик
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итог матча против «Салавата Юлаева» (3:2).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «У соперников был лишний день отдыха, поэтому мы предполагали, что они будут посвежее. Парни здорово начали, справились со стартовым натиском. Наконец-то заработало большинство, были хорошие броски защитников.

    Андрей Тихомиров очень здорово сегодня отыграл, отработал 39 бросков. Точилкину тяжело после ВХЛ сразу попадать на такую сильную команду. Для первого раза пойдёт. Ему нужно быстрее вливаться, привыкать к этим скоростям, быстрее принимать решения. Парень молодой, поэтому думаю, всё нормально будет. Скориков будет играть в следующих матчах. У нас есть другие хоккеисты, которые тоже хотят играть в хоккей», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

    «Нефтехимик» набрал 33 очка и идет 8-м в таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» (39) находится на 7-й позиции.

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