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    Ротенберг: Никогда такого в жизни не видел, что команда дома почти весь матч играет в меньшинстве

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в армейском дерби над столичным ЦСКА (2:1).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хоккейный праздник, полные трибуны гнали нас вперёд. Четвёртая игра подряд через день с учётом перелётов. Ребята молодцы, нужно поблагодарить всю команду. Один период сыграли полностью в меньшинстве. Не буду комментировать судейство, судейство мы игнорируем. Никогда такого в жизни не видел, что команда дома почти весь матч играет в меньшинстве. Но это жизнь, таков наш путь, будем выигрывать в меньшинстве! Есть резервы, будем добавлять, детали будем улучшать. Но главное — у нас есть командный дух, у всех горят глаза. Хочу поблагодарить соперника, надеюсь, что новые матчи с ЦСКА будут ещё ярче», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».

    Команда Романа Ротенберга 23 ноября примет «Спартак». ЦСКА 22-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».

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