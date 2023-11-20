1-й таймУкраина — ИталияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Украина — ИталияУкраина — Италия. Онлайн
  • 21:44
    • СКА взял верх над ЦСКА в армейском дерби
  • 21:25
    • Сборная России забила 8 безответных мячей Кубе в товарищеском матче
  • 20:29
    • «Лада» разобралась с минским «Динамо»
  • 19:24
    • «Металлург» справился с «Сибирью»
  • 22:35
    • Грилиш и Сака в основе сборной Англии, Кейн в запасе
    Все новости спорта

    СКА взял верх над ЦСКА в армейском дерби

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА ЦСКА
    Питерский СКА одержал домашнюю победу над московским ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    СКА — ЦСКА

    В составе хозяев шайбы забросили Василий Глотов и Андрей Чивилёв. Две передачи на свой счет записал Владимир Алистров.

    Москвичи ответили голом Максима Мамина на последних минутах, но перевести игру в овертайм не сумели.

    Отметим, что на 7-й минуте второго периода форвард СКА Валентин Зыков получил штраф до конца матча после толчка соперника в борт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Глотов — 8 (Алистров), 14:35 — 1:0. Чивилев — 2 (Алистров), 24:34 — 2:0. Мамин — 10 (Карнаухов, Соркин), 58:40 — 2:1Вратари: Серебряков — ФедотовБроски: 23 (10+8+5) — 30 (6+13+11)Штраф: 35 — 4

    СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».

    Команда Романа Ротенберга 23 ноября примет «Спартак». ЦСКА 22-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли Казахстан сенсационный выход на Евро-2024?
  • Словения — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Чехия выиграет и поедет на Евро-2024
  • Чехия — Молдавия. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Украина не пустит Италию на Евро-2024?
  • Украина — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 20 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Словения — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Чехия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.39
  • Прогноз на матч Украина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Северная Македония — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив— Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Румыния — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гибралтар — Нидерланды
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие