СКА взял верх над ЦСКА в армейском дерби

Питерскийодержал домашнюю победу над московским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Василий Глотов и Андрей Чивилёв. Две передачи на свой счет записал Владимир Алистров.

Москвичи ответили голом Максима Мамина на последних минутах, но перевести игру в овертайм не сумели.

Отметим, что на 7-й минуте второго периода форвард СКА Валентин Зыков получил штраф до конца матча после толчка соперника в борт.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Глотов — 8 (Алистров), 14:35 — 1:0. Чивилев — 2 (Алистров), 24:34 — 2:0. Мамин — 10 (Карнаухов, Соркин), 58:40 — 2:1Вратари: Серебряков — ФедотовБроски: 23 (10+8+5) — 30 (6+13+11)Штраф: 35 — 4

СКА набрал 38 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 36 очками располагается на 5-м месте «Запада».

Команда Романа Ротенберга 23 ноября примет «Спартак». ЦСКА 22-го числа сыграет на выезде с «Северсталью».