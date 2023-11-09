ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПепеВ бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Квартальнов: Дотерпели, забили, наверное, такой «терпёжный» гол

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Сочи» (2:1).

    Дмитрий Квартальнов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Квартальнов

    «Непростой матч для нас, идут игры за четыре очка. Дотерпели, забили вот этот, наверное, такой "терпёжный" гол. В первом периоде чуть-чуть "расплескались", "Сочи" отдал нам углы, и мы это приняли. Вроде контроль шайбы у нас был очень хороший, но моментов, чтобы забить, было мало, говорили, что не надо "разогревать" их вратаря, он очень здорово действовал и держал в игре. Пропустили, но в третьем периоде терпели и вытащили такой тяжёлый матч.

    У нас очень много шансов, нам нужно улучшать реализацию. Когда к тебе приходит шайба, решение в голове надо принимать чуть раньше, действовать хладнокровнее, пустить её верхом — это мастерство. Это надо "ломать", у нас много хороших моментов.

    По две минуты штрафа у соперников? Если посмотреть статистику всех матчей, сейчас довольно-таки сниженные цифры, все начинают чуть-чуть играть осторожнее. Сезон входит в разгар, и все уже приспосабливаются, понимают цену удаления.

    Вторая игра против ХК "Сочи" два дня подряд? Я не сторонник жаловаться на календарь, это неправильно, соперники в аналогичных условиях и состояниях. В завтрашней игре не сыграет Алексей Колосов, будет Дилан Фергюсон», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

    «Динамо» набрало 30 очков и идет на 7-й строчке в таблице Западной конференции. «Сочи» (28) находится на 9-м месте.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Атлетик» и «Сельта» забьют друг другу
  • «Атлетик» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Боруссия» М не оставит шансов «Вольфсбургу»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Сможет ли «Ницца» переиграть «Монпелье»?
  • «Монпелье» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.52
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетик — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрэйпер — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шевченко — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие