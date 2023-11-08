Браташ о работе с молодыми игроками: Чтобы найти правильный ключ к каждому, нужно понять человека

Главный тренервысказался о работе с хоккеистами разных возрастов в тольяттинской команде.

«Я много работал с юношескими и молодежными командами, поэтому мне легко находить общий язык с молодыми. Здесь у меня нет проблем. Я хорошо понимаю молодежь, их мысли и стремления, проблемы.

Мне ни с каким возрастом не сложно, потому что я сам прошел через все возраста как игрок в том числе. И как тренер тоже работал со всеми возрастами.

Я понимаю специфику каждого возраста, и мне не сложно найти ту форму общения, которая подходит именно по возрастным качествам. Здесь сложнее найти ключ к каждому человеку, потому что все мы разные. И, чтобы понять, что у него в душе и в голове, нужно время.

Не все люди быстро раскрываются. У нас как раз идет период становления команды, и мы узнаем игроков. Летом мы их узнавали в тренировке, как кто себя проявляет в рабочих моментах.

Сейчас с началом чемпионата мы уже узнаем их в "боевых спортивных условиях". Чтобы найти правильный ключ к каждому, нужно понять человека. И этот период как раз у нас идет, — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

Напомним, что "Лада" занимает 3-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют с "Витязем" 9-го ноября.