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    Браташ о работе с молодыми игроками: Чтобы найти правильный ключ к каждому, нужно понять человека

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о работе с хоккеистами разных возрастов в тольяттинской команде.

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Я много работал с юношескими и молодежными командами, поэтому мне легко находить общий язык с молодыми. Здесь у меня нет проблем. Я хорошо понимаю молодежь, их мысли и стремления, проблемы.

    Мне ни с каким возрастом не сложно, потому что я сам прошел через все возраста как игрок в том числе. И как тренер тоже работал со всеми возрастами.

    Я понимаю специфику каждого возраста, и мне не сложно найти ту форму общения, которая подходит именно по возрастным качествам. Здесь сложнее найти ключ к каждому человеку, потому что все мы разные. И, чтобы понять, что у него в душе и в голове, нужно время.

    Не все люди быстро раскрываются. У нас как раз идет период становления команды, и мы узнаем игроков. Летом мы их узнавали в тренировке, как кто себя проявляет в рабочих моментах.

    Сейчас с началом чемпионата мы уже узнаем их в "боевых спортивных условиях". Чтобы найти правильный ключ к каждому, нужно понять человека. И этот период как раз у нас идет, — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

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    • Напомним, что "Лада" занимает 3-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем матче тольяттинцы сыграют с "Витязем" 9-го ноября.

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