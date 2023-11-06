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    Ротенберг: Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а все остальное разберут профессионалы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение во встрече со «Спартаком» (2:3).

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Хорошая игра, ребята бились друг за друга, проявили характер. Наудалялись, в меньшинстве отыграли весь период, втроём ловили шайбу на себя, это выбило нас из колеи, был рваный ритм. Допустили пару ошибок, и третий гол, и второй гол.

    Уберём индивидуальные ошибки, с каждой игрой добавляем. У команды есть командный дух. В деталях добавим, выполним задание на 100% — будем побеждать. У нас возвращаются ребята, и вратари, и защитники. Спокойно и уверенно работаем дальше.

    Семь удалений? От большого желания победить, здесь нужно контролировать эмоции, игнорировать всё, что происходит, сконцентрироваться на хоккее. Эмоции надо тратить на голы, хорошую игру, а не на околохоккейные вещи. Все вы прекрасно всё видели. Много сыграли в меньшинстве, конечно, очень тяжело. Ловили шайбу на себя, потеряли много сил. Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а всё остальное разберут профессионалы», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

    «Спартак» занимает второе место в Западной конференции КХЛ. СКА идет восьмым.

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