Ротенберг: Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а все остальное разберут профессионалы

Главный тренерпрокомментировал поражение во встрече со(2:3).

«Хорошая игра, ребята бились друг за друга, проявили характер. Наудалялись, в меньшинстве отыграли весь период, втроём ловили шайбу на себя, это выбило нас из колеи, был рваный ритм. Допустили пару ошибок, и третий гол, и второй гол.

Уберём индивидуальные ошибки, с каждой игрой добавляем. У команды есть командный дух. В деталях добавим, выполним задание на 100% — будем побеждать. У нас возвращаются ребята, и вратари, и защитники. Спокойно и уверенно работаем дальше.

Семь удалений? От большого желания победить, здесь нужно контролировать эмоции, игнорировать всё, что происходит, сконцентрироваться на хоккее. Эмоции надо тратить на голы, хорошую игру, а не на околохоккейные вещи. Все вы прекрасно всё видели. Много сыграли в меньшинстве, конечно, очень тяжело. Ловили шайбу на себя, потеряли много сил. Надо поработать над дисциплиной и не удаляться, а всё остальное разберут профессионалы», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции КХЛ. СКА идет восьмым.