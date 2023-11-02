Козлов: Хорошая игра с нашей стороны с первой до последней минуты

Главный тренерпрокомментировал победу над(3:1).

«Хорошая игра с нашей стороны с первой до последней минуты. Играли четко по заданию с самоотдачей и желанием. Спасибо болельщикам, их было слышно 60 минут. Это придаёт уверенности и сил ребятам.

Скориков? Это не моя компетенция, нужно спросить руководство. Когда мы его вызывали в прошлом году, он показывал хорошие качества. Сейчас сложилась так, что объективно не было места в составе. На мой взгляд держать парня, который перерос вышку, неправильно. Удачи ему.

Сегодня Самонов заслужил сухарь, провёл феноменальный матч. Это вратарь хорошего уровня, поэтому "Северсталь" попросила за него хорошего игрока», — цитирует Козлова «Чемпионат».

После этой победы «Салават» приблизился к «Ак Барсу» , который идет третьим на «Востоке». Между ними теперь три очка.