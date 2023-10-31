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    «Нужно время, чтобы найти химию». Толчинский — о нестабильной игре СКА

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    Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал о причинах нестабильной игры команды на старте нынешнего сезона КХЛ.

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    «Конечно, это было неожиданно. У нас было много обидных поражений. Наверное, некоторые из них были нелогичны, когда мы переигрывали соперника, но не забивали при наличии хороших моментов. Тут нужно понимать, что в СКА много новых игроков по сравнению с прошлым сезоном.

    У нас новая команда — нужно время, чтобы найти "химию". И на самом деле мы её находим — я считаю, что против сильных соперников мы очень хорошо играем. Против того же ЦСКА (3:2), "Локомотива" (две победы 3:2 и одно поражение 2:3). Просто, может быть, не всегда со 100-процентным настроем выходим на лёд (улыбается). Хотя не знаю — разные ситуации бывают.

    Проблемы с настроем на соперников вроде "Нефтехимика", "Сочи", "Сибири" и минского "Динамо"? Не знаю… Немало было игр, когда мы переигрывали соперника, полностью контролировали игру, но не забивали, а дальше где-то допускали потерю концентрации и пропускали голы.

    С тем же "Нефтехимиком" так случилось. Да и во многих других играх. То есть дело даже не в настрое, а в работе на протяжении всех 60 минут матча и реализации своих моментов.

    К примеру, в матче с "Куньлунем" (6:3) всё это было. И главное, у нас наконец получилось реализовать все свои моменты — забили почти всё, что создали. А во многих других матчах такого нет — мы много создаём и мало забиваем», — сказал Толчинский в интервью «Известиям».

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    • СКА занимает 8-е место в таблице Западной конференции с 24 очками в активе. В нынешнем сезоне Толчинский провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 9 голевых передач при показателе полезности «-3».

    В следующем матче армейцы из Санкт-Петербурга сыграют с «Ак Барсом» 31-го октября в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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