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    Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ

    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев
    Минское «Динамо» на своей площадке одержала победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    Команды обменялись голами в основное время матча. В составе минского «Динамо» отличились Коди Керран и Александр Волков. У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Иван Дроздов и Глеб Кузьмин.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались хозяева. Победный гол на счету все того же Коди Керрана.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Дроздов — 4 (Хмелевски, Кулемин), 05:58 — 0:1. Кузьмин — 1 (Тимкин, Коледов), 07:25 — 0:2. Керран — 3 (Мороз, Основин), 30:58 — 1:2. Волков — 2 (Меркли), 47:22 — 2:2. Керран — 4 (Мороз, Калдис), 62:00 — 3:2Вратари: Колосов — ЕжовБроски: 28 (7+14+6+1) — 18 (5+9+4+0)Штраф: 4 — 4

    После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада (21 очка). «Салават Юлаев» — на 5-й позиции Востока (25).

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