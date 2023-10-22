«Динамо» Минск — «Салават Юлаев»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

Минскоена своей площадке одержала победу над(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды обменялись голами в основное время матча. В составе минского «Динамо» отличились Коди Керран и Александр Волков. У «Салавата Юлаева» шайбы забросили Иван Дроздов и Глеб Кузьмин.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались хозяева. Победный гол на счету все того же Коди Керрана.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» Минск — «Салават Юлаев» 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1) Голы: Дроздов — 4 (Хмелевски, Кулемин), 05:58 — 0:1. Кузьмин — 1 (Тимкин, Коледов), 07:25 — 0:2. Керран — 3 (Мороз, Основин), 30:58 — 1:2. Волков — 2 (Меркли), 47:22 — 2:2. Керран — 4 (Мороз, Калдис), 62:00 — 3:2Вратари: Колосов — ЕжовБроски: 28 (7+14+6+1) — 18 (5+9+4+0)Штраф: 4 — 4

После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада (21 очка). «Салават Юлаев» — на 5-й позиции Востока (25).