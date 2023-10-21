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    Немировски: Ситуация такая, что нам нужна победа в каждом матче

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

    Дэвид Немировски
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    Дэвид Немировски

    «Доволен тем, как завершили выездную серию. Хорошо начали сегодня. Неплохой был первый период, но под конец сломали нас немного удаления. Второй период в целом неплохо тоже действовали, но неуверенно, не держали шайбу. А вот в третьем уверенно уже начали действовать, держали шайбу и вытащили игру. Вообще могли даже еще и раньше забить, до овертайма, но и так хорошо. Ребята бились сегодня здорово. Мы каждую игру хотим выиграть, не смотрим, против кого играем. Ситуация такая, что нам нужна победа в каждом матче», — приводит слова Немировски «Спорт-Экспресс».

    После этого матча новосибирская команда занимает 9-е место в таблице Востока (21 балл). «Ак Барс» — на 2-й позиции (28).

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