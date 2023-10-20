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    Билялетдинов: Есть о чем подумать, нужно исправлять свою игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:3).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Конечно, хотелось бы выиграть сегодняшний матч, тем более, возможность такая была. Но были допущены ошибки, в меньшинстве мы неплохо оборонялись, конечно, но что-то не получилось у нас. И вообще не всё получилось так, как мы хотели. Кое-кто выпадал у нас сегодня. Есть о чем подумать, нужно исправлять свою игру.

    Чем остался доволен после этого матча, а чем нет? Недоволен результатом. Доволен первым звеном, они хорошо сыграли сегодня — две шайбы забросил Шипачёв, голы были хорошие. Но поддержки от других звеньев не было, хотелось бы, чтобы и другие забивали. Если первое звено будет забивать одну-две, а остальные три хотя бы ещё одну, тогда будет всё нормально.

    Вячеслав Войнов сыграл впервые с начала сезона, провёл на льду много времени? Для первой встречи он сыграл хорошо. Юрий Бабенко говорил утром, что важно хорошо сыграть на пятаках? На своём-то пятаке мы неплохо сработали. А в атаке действительно сыграли недостаточно агрессивно и не так остро, это было.

    Кто конкретно выпадал сегодня? Давайте не будем говорить, кто именно. Мы сами разберёмся и постараемся исправиться», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».

    После этого матча новосибирская команда занимает 9-е место в таблице Востока (21 балл). «Ак Барс» — на 2-й позиции (28).

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