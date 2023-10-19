ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Норвегия — ИспанияОтбор Евро-2024: как обстоят дела в таблице, кто прошел, а кто вылетел?
    Все новости спорта

    Илья Воробьев подтвердил, что отправляется работать в «Ванкувер»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг СКА
    Бывший тренер сборной России, СКА и магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» подтвердил, что теперь будет работать в клубе НХЛ.

    Илья Воробьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Воробьев

    «Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию "Ванкувера", и уже там будут определены мои функциональные обязанности. Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри.

    Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там. Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков, вы позвонили. Но по работе — ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками», — сказал Воробьев «СЭ».

    Все прогнозы на КХЛ

    Илья Воробьев — один из сильнейших российских тренеров, сын известного наставника Петра Воробьева. Последним его клубом в КХЛ был магнитогорский «Металлург», в котором он проработал с 2019 по 2023 год.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» и «Вердер» забьют друг другу
  • «Боруссия» Д — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ак Барс» готовится к результативному матчу с «Сибирью»
  • «Ак Барс» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Ланс» переиграть «Гавр»?
  • «Гавр» — «Ланс». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 20 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Гавр — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Котов
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Де Минор — Карацев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Пол — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие