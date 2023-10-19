Илья Воробьев подтвердил, что отправляется работать в «Ванкувер»

Бывший тренер сборной России, СКА и магнитогорского «Металлурга»в интервью «СЭ» подтвердил, что теперь будет работать в клубе НХЛ.

«Я еду в Ванкувер, буду там 25 октября. У меня есть обратный билет, но он возвратный, можно изменить дату. Пока же приезжаю на домашнюю серию "Ванкувера", и уже там будут определены мои функциональные обязанности. Для меня это хорошая возможность попасть в организацию, посмотреть работу изнутри.

Ничего не загадываю на будущее, все будет видно там. Звонили ли мне из России в последнее время? Сегодня много звонков, вы позвонили. Но по работе — ничего. Какие-то намеки были, но все так и осталось намеками», — сказал Воробьев «СЭ».

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Илья Воробьев — один из сильнейших российских тренеров, сын известного наставника Петра Воробьева. Последним его клубом в КХЛ был магнитогорский «Металлург», в котором он проработал с 2019 по 2023 год.