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    Светлов: Если Малкин выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Питтсбург Пингвинз НХЛ
    Известный тренер Сергей Светлов считает, что этот сезон может стать одним из лучших в карьере нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    В первых трех матчах регулярного чемпионата НХЛ Малкин забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

    «Малкину 37 лет, он крупный, мощный форвард. Обычно хоккеисты такого плана теряют кондиции раньше, чем менее габаритные игроки.

    Но на старте этого сезона Евгений выглядит на удивление легко. Современная НХЛ — челночная лига, с большим объемом катания, игрой от ворот до ворот, постоянный "старт — тормоз". Без функциональной готовности там делать нечего.

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    • Так вот Малкин сегодня смотрится в НХЛ очень органично и современно, у него отличное движение. Если выдержит ритм всего марафона, то, наверное, выдаст один из лучших сезонов в карьере.

    За счет чего Малкин прибавил? Ответ есть только у самого Евгения и его команды. Возможно, что секрет в предсезонной подготовке. Не удивлюсь, если Малкин и его тренер в своей предсезонке летом что-то поменяли. Думаю, журналисты еще спросят Евгения об этом», — приводит слова Светлова Russia-hockey.ru.

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