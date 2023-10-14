Браташ: Мы очень хотели победить, рады, что нам это удалось после четырех выездных поражений

Главный тренероценил победу команды над(3:1).

«Мы очень хотели победить, рады, что нам это удалось после четырех выездных поражений. Видно было, что ребята очень хотели выиграть, от этого были нервозность и сумбур, особенно поначалу. Но потом стали действовать более надежно, более умно и здесь спасибо тоже нашим болельщикам, которые нас поддерживали. Я видел, что эта поддержка воодушевляет ребят. Хороший настрой на победу в конце концов оказался решающим фактором. Для нас заброшенная шайба в концовке первого периода, наверное, стала ключевой», — приводит слова Браташа пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Лада» занимает 4-е место на Востоке (22 очка). «Адмирал» располагается на последней 12-й строчке с 12-ю баллами в активе.