Рябыкин: Полностью провалили игру в меньшинстве, было много удалений, плохая дисциплина

Главный тренерподвел итог матча против(1:8).

«Полностью провалили игру в меньшинстве, было много удалений, плохая дисциплина. "5 на 5" вроде бы не так плохо играли, но играли очень мало. Глупые удаления, такие как нарушение численного состава и игра двумя клюшками нас чуть-чуть убили.

Что нужно исправить в игре команды? В первую очередь нужно, чтобы наши травмированные хоккеисты вышли из лазарета. У нас восемь игроков, из них три центральных. Очень тяжело играть, когда у тебя только один центральный нападающий.

Первый матч в сезоне провёл Уилсон? Понятно, что он очень много пропустил, но достаточно неплохо сыграл для первого матча. Есть ли претензии к вратарям сегодня? Скажем так, ребята могли бы выручить, но претензий к ним нет», — приводит слова Рябыкина пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» с 20 очками занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». «Витязь» с 9 очками замыкает турнирную таблицу «Запада».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Салават Юлаев» примет минское «Динамо». Оба матча состоятся 15 октября.