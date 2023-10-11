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    Минское «Динамо» не оставило шансов «Куньлуню»

    «Куньлунь» — «Динамо» Минск: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Динамо Минск
    Минское «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ разгромило китайский «Куньлунь» со счетом 4:0.

    Голкипер «Динамо» Алексей Колосов
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    Голкипер «Динамо» Алексей Колосов

    Уже на второй минуте счет в матче открыл канадский форвард Джемел Смит.

    К четвертой минуте преимущество минского клуба было уже две шайбы. Гол забил молодой Вадим Мороз.

    Во втором периоде дружина Дмитрия Квартальнова довела счет до разгромного. Шайбы на счету Сэма Энаса и Вячеслава Основина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» — «Динамо» Минск 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
    Голы: Смит — 1 (Хэмилтон), 1:32 — 0:1, Мороз — 1 (Горбунов, Основин), 3:32 — 0:2, Энас -1 (бол., Меркли, Керран), 34:35 — 0:3, Основин — 1 (Мороз), 39:15 — 0:4Вратари: Смит — КолосовБроски: 21 (5+6+10) — 40 (11+16+13)Штраф: 17 — 9

    Минское «Динамо» сейчас занимает шестую строчку на «Западе» с 18 очками. Китайский клуб имеет на своем счету на три балла меньше и 10-е место в таблице «Запада».

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