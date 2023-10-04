Кравец: В этой поездке было много голов, которые мы пропустили от синей линии

Главный тренервысказался относительно матча против(0:1).

«Соглашусь, что сегодня Денис Венгрыжановский сыграл хорошо и был героем. Но Денис всегда так играет. Я рад, что у нас есть такой игрок, который выкладывается на 200 процентов. Вчера его покормили малиной, и сегодня он забил.

В этой поездке было много голов, которые мы пропустили от синей линии. И шайба всегда от нас отлетала. Это мы немножко поменяли, изменили построение в обороне, расчистили пятак и дали возможность вратарю поймать шайбу. Не забывая ловить её на себя. У нас защитники всё время хотят поймать шайбу на себя, а первостепенная задача — не пустить соперника на пятак. А уже потом, если проиграл борьбу, можно ловить шайбу. На этом сделали акцент сегодня.

Райан Спунер мне больше понравился как крайний нападающий, поэтому сочетания первых двух звеньев останутся пока неизменными», — приводит слова Кравца пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 7-е место на Востоке с 15-ю очками в активе. «Торпедо» располагается на 3-й позиции Запада с 19-ю баллами.