уверенно на своем льду победилосо счетом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами в его составе отметились

На 4-й минуте Виталий Пинчук использовал большинство. В начале второго периода Роман Горбунов удвоил преимущество своей команды.

На 51-й минуте Андрей Стась установил окончательный счет — 3:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» Минск — «Барыс» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Пинчук — 1 (бол., Керран), 3:51 — 1:0, Горбунов — 1, 24:03 — 2:0, Стась — 1 (Смирнов, Ковгореня), 41:23 — 3:0Вратари: Колосов — ШутовБроски: 32 (11+14+7) — 22 (6+9+7)Штраф: 12 — 6

После 12 матчей минское «Динамо» имеет 12 очков. «Барыс» набрал 10 баллов, но у них на игру больше.