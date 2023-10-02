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    Минское «Динамо» разгромило «Барыс»

    «Динамо» Минск — «Барыс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Барыс
    Минское «Динамо» уверенно на своем льду победило «Барыс» со счетом 3:0 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Заброшенными шайбами в его составе отметились Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Андрей Стась.

    Минское «Динамо»
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    Минское «Динамо»

    На 4-й минуте Виталий Пинчук использовал большинство. В начале второго периода Роман Горбунов удвоил преимущество своей команды.

    На 51-й минуте Андрей Стась установил окончательный счет — 3:0.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» Минск — «Барыс» 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Пинчук — 1 (бол., Керран), 3:51 — 1:0, Горбунов — 1, 24:03 — 2:0, Стась — 1 (Смирнов, Ковгореня), 41:23 — 3:0Вратари: Колосов — ШутовБроски: 32 (11+14+7) — 22 (6+9+7)Штраф: 12 — 6

    После 12 матчей минское «Динамо» имеет 12 очков. «Барыс» набрал 10 баллов, но у них на игру больше.

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