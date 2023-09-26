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    Разин: При хорошей игре — проиграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о матче против «Локомотива» (1:4).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Ярославль — печальный город для меня. Начиная с работы в Саратове, единственный раз выиграл тут в прошлом году, заменив вратаря в овертайме. Сегодня при хорошей игре — проиграли. Во втором периоде три большинства имели, не забили и тут же пропустили в меньшинстве. Третий период — стихия "Локомотива". Нельзя было отдавать концовку второго периода, нужно было забить, чтобы "Локомотив" раскрывался. Команда дисциплинированная, хорошая самоотдача, в меньшинстве они много шайб переловили. "Локомотив" с победой. Сделаем выводы и поедем дальше. Петунина мы хотели ещё летом, а сейчас инициатором обмена был Коростелёв — и паззл сложился. "Северстали" понадобился Коростелёв, нам понадобился Петунин. Все довольны», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

    «Локомотив» с 14 очками поднялся на третье место Западной Конференции. «Металлург» с 16 очками продолжает лидировать на «Востоке».

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