Разин: При хорошей игре — проиграли

Главный тренервысказался о матче против(1:4).

«Ярославль — печальный город для меня. Начиная с работы в Саратове, единственный раз выиграл тут в прошлом году, заменив вратаря в овертайме. Сегодня при хорошей игре — проиграли. Во втором периоде три большинства имели, не забили и тут же пропустили в меньшинстве. Третий период — стихия "Локомотива". Нельзя было отдавать концовку второго периода, нужно было забить, чтобы "Локомотив" раскрывался. Команда дисциплинированная, хорошая самоотдача, в меньшинстве они много шайб переловили. "Локомотив" с победой. Сделаем выводы и поедем дальше. Петунина мы хотели ещё летом, а сейчас инициатором обмена был Коростелёв — и паззл сложился. "Северстали" понадобился Коростелёв, нам понадобился Петунин. Все довольны», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» с 14 очками поднялся на третье место Западной Конференции. «Металлург» с 16 очками продолжает лидировать на «Востоке».