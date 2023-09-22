Заварухин: Выстояли и довели матч до победы

Главный тренердал комментарий после победы над(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень приятно находиться дома, приятно в Уфе побеждать! Наконец-то у нас завершился тяжелый выезд по Уралу. Мы встречались с сильными командами. Сегодня была тяжелая игра, в которой больше старались сыграть от обороны. Живая лавка и командная победа. Парни друг за друга подчищали ошибки, имели хорошие моменты. Здорово, что на вбрасывании сработал стандарт, а дальше сыграли по счету, плюс бригада меньшинства проявила себя в концовке. Выстояли и довели матч до победы!

Насколько серьезное повреждение у Зборовского? По приезду в Екатеринбург он пройдет обследование. У нас каждую игру появляются травмированные. Сегодня Кизимов. Говорят, выбыл надолго», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» прервал серию из трех поражений подряд и набрал 11 очков, поднявшись на третье место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» идет пятым на Востоке (10 очков).