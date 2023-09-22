Квартальнов: Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра

Главный тренер минскоговысказался относительно матча против(3:2).

«Тяжелая победа, но они не будут легкими. Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра. Сегодня мы лучше играли, чем в Балашихе. Проиграли много игр, надо быть терпеливее, потерпеть, такая грань очень тонкая, чтобы не свалиться.

Слава Основин не совсем готов, с корабля на бал, будем смотреть за ним», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

После 8 матчей «Динамо» имеет 7 очков в конференции «Запад», «Витязь» располагается на последней строчке с 3 очками.