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    Квартальнов: Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Динамо Минск
    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался относительно матча против «Витязя» (3:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Тяжелая победа, но они не будут легкими. Вышли две раненные команды, получилась хорошая игра. Сегодня мы лучше играли, чем в Балашихе. Проиграли много игр, надо быть терпеливее, потерпеть, такая грань очень тонкая, чтобы не свалиться.

    Слава Основин не совсем готов, с корабля на бал, будем смотреть за ним», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

    После 8 матчей «Динамо» имеет 7 очков в конференции «Запад», «Витязь» располагается на последней строчке с 3 очками.

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