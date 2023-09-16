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    Ротенберг высказался о возможной отставке после четвертого поражения подряд

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» ответил на вопрос о возможной отставке.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    «Всегда будут люди, которые будут расшатывать нашу команду, но у них это не получится. У нас сильная команда. В прошлом году, когда мы всех побеждали, эти же люди о нас ничего хорошего не писали. Мы должны просто начинать побеждать, как и в прошлом сезоне, мы это умеем делать. А что касается наших болельщиков, мы встречались с ними вчера, поговорили с ними. Вместе мы победим, пройдем этот этап. Были разные ситуации, даже по десять поражений подряд, а потом выиграли Кубок Гагарина. Бывает, что поражения важнее побед. Дальше будем доказывать работой. У каждого есть право на свое мнение, пусть говорят, что хотят. Мы пройдем этот этап, встретимся с болельщиками и будем работать вместе. Наш оркестр будет играть в унисон, а результат увидите в следующей игре», — приводит слова Ротенберга Sport24.

    СКА проиграл уже 4-й матч подряд. Команда занимает лишь 10-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем матче СКА встретится с «Сибирью» 17-го сентября.

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