Ротенберг высказался о возможной отставке после четвертого поражения подряд

Главный тренерпосле поражения от московскогоответил на вопрос о возможной отставке.

«Всегда будут люди, которые будут расшатывать нашу команду, но у них это не получится. У нас сильная команда. В прошлом году, когда мы всех побеждали, эти же люди о нас ничего хорошего не писали. Мы должны просто начинать побеждать, как и в прошлом сезоне, мы это умеем делать. А что касается наших болельщиков, мы встречались с ними вчера, поговорили с ними. Вместе мы победим, пройдем этот этап. Были разные ситуации, даже по десять поражений подряд, а потом выиграли Кубок Гагарина. Бывает, что поражения важнее побед. Дальше будем доказывать работой. У каждого есть право на свое мнение, пусть говорят, что хотят. Мы пройдем этот этап, встретимся с болельщиками и будем работать вместе. Наш оркестр будет играть в унисон, а результат увидите в следующей игре», — приводит слова Ротенберга Sport24.

СКА проиграл уже 4-й матч подряд. Команда занимает лишь 10-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. В следующем матче СКА встретится с «Сибирью» 17-го сентября.