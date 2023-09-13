«Северсталь» — «Сочи»: счет матча 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1), обзор голов

«Сочи» одержал волевую победу над «Северсталью» со счетом 5:4, проигрывая 1:3. Победный гол в овертайме забил

В первом периоде не было заброшенных шайб, хотя «Северсталь» владела заметным преимуществом.

Его воплотить в голы удалось во второй 20-ти минутке. На 26-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Моисеев вывел хозяев вперед, но Тимуру Хафизову почти сразу удалось сравнять счет в большинстве.

На 32-й минуте уже «Северсталь» использовала численное преимущество. Отличился Александр Скоренов. Он же через три минуты оформил дубль, снова забив в большинстве.

Но все перевернулось в третьем периоде. «Сочи» проявил характер и смог сравнять счет.

Сначала защитник гостей Джесси Грэм сократил отрыв до минимума — 3:2. Затем он же реализовал большинство. На 58-й минуте матча Тимур Хафизов сделал дубль и вывел «Сочи» вперед.

Но Егору Степанову удалось забросить шайбу за «Северсталь» и перевести игру в овертайм, где Сергей Попов точным броском принес победу «Сочи» со счетом 5:4.