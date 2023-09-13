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    «Сочи» вырвал победу в Череповце в овертайме

    «Северсталь» — «Сочи»: счет матча 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1), обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Сочи
    «Сочи» одержал волевую победу над «Северсталью» со счетом 5:4, проигрывая 1:3. Победный гол в овертайме забил Сергей Попов.

    Автор дубля Тимур Хафизов
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    Автор дубля Тимур Хафизов

    В первом периоде не было заброшенных шайб, хотя «Северсталь» владела заметным преимуществом.

    Его воплотить в голы удалось во второй 20-ти минутке. На 26-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Моисеев вывел хозяев вперед, но Тимуру Хафизову почти сразу удалось сравнять счет в большинстве.

    На 32-й минуте уже «Северсталь» использовала численное преимущество. Отличился Александр Скоренов. Он же через три минуты оформил дубль, снова забив в большинстве.

    Но все перевернулось в третьем периоде. «Сочи» проявил характер и смог сравнять счет.

    Сначала защитник гостей Джесси Грэм сократил отрыв до минимума — 3:2. Затем он же реализовал большинство. На 58-й минуте матча Тимур Хафизов сделал дубль и вывел «Сочи» вперед.

    Но Егору Степанову удалось забросить шайбу за «Северсталь» и перевести игру в овертайм, где Сергей Попов точным броском принес победу «Сочи» со счетом 5:4.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Моисеев — 1 (Давыдов, Лишка), 25:42 — 1:0, Хафизов (бол) — 1, 28:44 — 1:1, Скоренов -1 (бол., Иванцов, Ильин), 31:45 — 2:1, Скоренов -2 (бол., Буренов, Степанов), 33:48 — 3:1, Грэм — 1 (Криштоф, Мичков), 42:47 — 3:2, Грэм -2 (бол, Криштоф), 57:11 — 3:3, Хафизов — 2 (бол., Тянулин, Мичков) — 3:4, Степанов -1 (Токранов, Скоренов), 58:20 — 4:4, Попов -1, 63:39 — 4:5.Вратари: Шугаев — БердинШтраф: 8 (0+6+2+0) — 7 (0+7+0+0)Броски: 42 (13+15+11+3) — 26 (5+6+12)
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