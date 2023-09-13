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    Ларионов: Приятно начать хорошо сезон

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поединок против «Адмирала» (3:1).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Адмирал играл очень жёстко, но грамотно и корректно. Сложно назвать сегодня ключевой момент. Все три периода была непростая игра. Держать концентрацию все 60 минут непросто. "Адмирал" силен в игре на контратаках, элементе, который они делают лучше всех в КХЛ. Мы знали, что команда из Владивостока приехала с хорошим настроением после победы над "Спартаком". Но не можем и не хотим убирать ногу с педали газа того активного хоккея, который приносит удовольствие зрителям.

    Использовали тринадцать нападающих, потому что против команд такого плана как "Адмирал", нужна свежесть и быстрота. Хотели поберечь Николая Коваленко, честно говоря. Парень играет сердцем и это пример для всех остальных. Он наравне с другими лидерами ведёт команду за собой.

    Почему у нас постоянно меняются капитаны? Мы собрались перед первым матчем в Ярославле командой в отеле, и я сказал хоккеистам, что у нас каждый игрок — большая часть коллектива и предупредил, что у нас смена капитана будет часто. Потому что важно, чтобы игроки чувствовали на себе ответственность. В этом матче буква "К" сработала, Летунов забил. Понятно, что есть лидеры команды, но вы будете удивлены тому, что мы будем делать дальше.

    Почему не отличился Василий Атанасов, при массе моментов? Мы играли против лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона. И Серебряков отыграл блестящий матч, надо отдать ему должное. Наверное, Атанасов будет долго переживать, пересматривая свои моменты, но у нас следующий матч через 36 часов, поэтому нам переживать некогда.

    Приятно начать хорошо сезон. Можно по-разному это интерпретировать. Можно про лошадь… Но всегда хорошо, когда за счёт роста команды добиваешься успеха. При этом мы не обольщаемся. Земля под ногами, в облаках не витаем. "Критику и похвалу приемли равнодушно. И не осуждай глупца" — Александр Сергеевич Пушкин», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Торпедо» занимает 1-е место в Западной конференции (8 очков). «Адмирал» располагается на 10-й позиции (3).

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