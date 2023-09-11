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    Тардиф: ИИХФ полна решимости бороться за соблюдение порядка в ситуации с Федотовым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Президент ИИХФ Люк Тардиф прокомментировал итоги Совета организации по вопросу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

    Люк Тардиф
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    Люк Тардиф

    «Совет ИИХФ будет продолжать добиваться справедливости после второго и третьего нарушения правил в связи с выходом вратаря Ивана Федотова на лед за ЦСКА. Наша организация полна решимости бороться за соблюдение порядка, а также фундаментального принципа "уважения контракта" и регламента трансферов ИИХФ.

    Следите за пресс-релизом, который будет опубликован на нашем сайте в ближайшие дни», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Федотов провел три матча за ЦСКА.

    1 сентября ИИХФ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

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