«Лада» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:5, обзор голов

Фрагмент матча Фото: hcsalavat.ru
В составе уфимского клуба хет-трик оформил нападающий Александр Хмелевски, а по голу забили Алексей Пустозёров и Вячеслав Лещенко.
У «Лады» все 2 гола забил форвард Трой Джозефс.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Лада» — «Салават Юлаев» 2:5 (0:1, 0:1, 2:3).
Голы: Хмелевски — 2 (Науменков), 10:22 — 0:1. Хмелевски — 3 (Шмелев, Василевский), 37:05 — 0:2. Джозефс — 1 (Космачук), 47:26 — 1:2. Хмелевски — 4 (Панин), 48:09 — 1:3. Пустозеров — 1 (Гуськов, Дроздов), 49:18 — 1:4. Лещенко — 1 (Ефремов), 51:11 — 1:5. Джозефс — 2 (бол. Минеев), 54:21 — 2:5Вратари: Трушков — ЕжовБроски: 16 (3+3+10) — 21 (5+11+5)Штраф: 10 — 14
После этого матча «Салават» занимает 2-е место на Востоке (4 очка), а «Лада» располагается на последней 12-й позиции (0).