«Барыс» — «Сибирь»: счет матча 4:5 ОТ, обзор голов

На голы Ильи Морозова, Владимира Бутузова, Сергея Дубакина, Алексея Яковлева и Тревора Мерфи хозяева ответили точными бросками Давида Скленички, Алекса Гранта, Райли Барбера и Батырлана Муратова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Астана) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Скленичка — 1 (бол., Старченко), 5:03 — 1:0. Грант — 1 (бол., Барбер, Лабейт), 11:03 — 2:0. Барбер — 1 (бол., Лабейт, Старченко), 25:52 — 3:0. Морозов — 1 (Дубакин, Сетдиков), 27:13 — 3:1. Бутузов — 1 (Мерфи), 39:48 — 3:2. Дубакин — 1 (Сетдиков, Прохоркин), 40:40 — 3:3. Муратов — 1 (Омирбеков, Старченко), 51:10 — 4:3. Яковлев — 2 (Михеев), 53:00 — 4:4. Мерфи — 1, 60:09 — 4:5Вратари: Паскуале — КрасоткинШтраф: 6 — 12Броски: 37 (16+12+9+0) — 27 (9+11+6+1)