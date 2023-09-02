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    «Амур» на выезде взял верх над «Витязем»

    «Витязь» — «Амур»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Витязь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на выезде обыграл «Витязь» со счетом 4:2.

    «Амур»
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    «Амур»

    На дубль Алекса Бродхерста и голы Артура Гиздатуллина и Александра Хохлачева хозяева ответили точными бросками Владимира Галузина и Александра Яремчука.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Московская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)
    Голы: Галузин — 1 (Яремчук), 24:10 — 1:0. Яремчук — 1 (бол., Рой, Галузин), 25:50 — 2:0. Гиздатуллин — 1 (Лапин, Хохлачев), 27:13 — 2:1. Бродхерст — 1 (Ли), 27:51 — 2:2. Бродхерст — 2 (Коршков, Мищенко), 30:24 — 2:3. Хохлачев — 1 (бол., Шевченко, Бродхерст), 39:20 — 2:4Вратари: Шикин (56:36) — Калниньш (26:26 — 27:13)Штраф: 15 — 15Броски: 23 (5+8+10) — 41 (16+16+9)
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