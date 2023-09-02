«Лада» — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
На гол Никиты Попугаева гости ответили точными бросками Сергея Калинина и Антона Бурдасова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Попугаев — 1, 3:37 — 1:0. Калинин — 1 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 43:41 — 1:1. Бурдасов — 1 (Калинин), 45:43 — 1:2Вратари: Подъяпольский (58:40) — ФукалеШтраф: 16 — 18Броски: 32 (8+11+13) — 19 (5+8+6)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Лада» примет СКА. Оба матча состоятся 4 сентября.