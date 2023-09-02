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    «Лада» дома проиграла «Трактору» в первом матче после возвращения в КХЛ

    «Лада» — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Трактор
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» проиграла «Трактору» со счетом 1:2.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    На гол Никиты Попугаева гости ответили точными бросками Сергея Калинина и Антона Бурдасова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Попугаев — 1, 3:37 — 1:0. Калинин — 1 (бол., Кравцов, Дер-Аргучинцев), 43:41 — 1:1. Бурдасов — 1 (Калинин), 45:43 — 1:2Вратари: Подъяпольский (58:40) — ФукалеШтраф: 16 — 18Броски: 32 (8+11+13) — 19 (5+8+6)

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Лада» примет СКА. Оба матча состоятся 4 сентября.

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