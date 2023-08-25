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    «Спартак» одержал уверенную победу над «Куньлунем» на предсезонном турнире

    «Спартак» — «Куньлунь»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Спартак Куньлунь Ред Стар
    «Спартак» обыграл «Куньлунь» (4:1) в рамках Кубка мэра Москвы.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Единственный гол китайская команда забила на 5-й минуте встречи. Отличился форвард «Куньлуня» Цзян Фу.

    Далее забивал только «Спартак». Голами отличились Александр Бурмистров, Шейн Принс и Максим Цыплаков сделал дубль.

    Кубок мэра Москвы.
    «Спартак» — «Куньлунь» 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
    Голы: Фу — 1 (Вон, Спроул), 05:37 — 0:1. Бурмистров — 1 (мен.), 23:59 — 1:1. Принс — 1 (бол. Зайцев, Бурмистров), 27:13 — 2:1. Цыплаков — 1 (Галимов), 41:28 — 3:1. Цыплаков — 2 (ПВ.), 58:33 — 4:1Вратари: Кареев — СмитБроски: 39 (15+13+11) — 23 (7+3+13)Штраф: 17 — 19

    В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится с тем же «Куньлунем» 2-го сентября.

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