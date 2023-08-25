«Спартак» — «Куньлунь»: счет матча 4:1, обзор голов

«Спартак» Фото: spartak.ru
Единственный гол китайская команда забила на 5-й минуте встречи. Отличился форвард «Куньлуня» Цзян Фу.
Далее забивал только «Спартак». Голами отличились Александр Бурмистров, Шейн Принс и Максим Цыплаков сделал дубль.
Кубок мэра Москвы.
«Спартак» — «Куньлунь» 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).
Голы: Фу — 1 (Вон, Спроул), 05:37 — 0:1. Бурмистров — 1 (мен.), 23:59 — 1:1. Принс — 1 (бол. Зайцев, Бурмистров), 27:13 — 2:1. Цыплаков — 1 (Галимов), 41:28 — 3:1. Цыплаков — 2 (ПВ.), 58:33 — 4:1Вратари: Кареев — СмитБроски: 39 (15+13+11) — 23 (7+3+13)Штраф: 17 — 19
В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» встретится с тем же «Куньлунем» 2-го сентября.