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    «Дай бог, чтобы все получилось». Овечкин о предстоящем сезоне «Динамо»

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о том, как изменится игра московского «Динамо» после прихода нападающего Никиты Гусева.

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    «Насколько оптимистичные ожидания от выступления "Динамо" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги? Дай бог, чтобы всё получилось. Там хорошая команда, мастеровитые игроки, хороший тренерский состав. Всё в их руках.

    Может ли приход нападающего Никиты Гусева помочь команде стать ещё более результативной? Опять же, здесь всё будет зависеть от того, с кем он будет играть. Как говорится, один в поле не воин.

    Самое главное, чтобы у него было взаимопонимание, чтобы разыгрывалось, как говорится, всё как по нотам. Думаю, тренерский состав будет смотреть, с кем ставить его. Дай бог, чтобы всё было в "Динамо" хорошо», — сказал Овечкин в интервью ТАСС.

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