«Дай бог, чтобы все получилось». Овечкин о предстоящем сезоне «Динамо»

Капитанвысказался о том, как изменится игра московскогопосле прихода нападающего

«Насколько оптимистичные ожидания от выступления "Динамо" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги? Дай бог, чтобы всё получилось. Там хорошая команда, мастеровитые игроки, хороший тренерский состав. Всё в их руках.

Может ли приход нападающего Никиты Гусева помочь команде стать ещё более результативной? Опять же, здесь всё будет зависеть от того, с кем он будет играть. Как говорится, один в поле не воин.

Самое главное, чтобы у него было взаимопонимание, чтобы разыгрывалось, как говорится, всё как по нотам. Думаю, тренерский состав будет смотреть, с кем ставить его. Дай бог, чтобы всё было в "Динамо" хорошо», — сказал Овечкин в интервью ТАСС.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 «Динамо» сыграет со СКА в Москве.