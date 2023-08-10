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    «Он всегда был лидером» — Овечкин поделился мнением о карьере Зарипова

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    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о работе с экс-нападающим сборной России и «Ак Барса» Данисом Зариповым.

    Данис Зарипов
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    Данис Зарипов

    «Он всегда был лидером. Не только в раздевалке, но и на льду. Постоянно сплачивал коллектив, можно было положиться на него в любую секунду.

    Жалко, что такая карьера подходит к концу. Но все мы когда‑нибудь окажемся (в такой ситуации)», — сказал Овечкин «Матч ТВ».

    Напомним, что 9 августа прошел прощальный матч Даниса Зарипова, в котором приняли участие звезды российского хоккея. Перед началом встречи «Ак Барс» вывел из обращения 25-й игровой номер, под которым выступал Зарипов.

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