Билялов: Сегодня мы играли не так, как должны были

Голкипервысказался о поражении в 7-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с(2:3).

«Выбрались из ужасной ситуации, сыграли в финале, уступили в седьмом матче. Можно сказать, сезон удачный, но, к сожалению, в конце остаётся обида от поражения. В игре нет никаких ощущений, просто играешь в свою игру. К сожалению, второй период для нас стал роковым.

Раз мы сыграли с ними семь матчей, то, наверное, у ЦСКА есть слабые места. Мы могли выиграть, но сегодня сыграли не так, как должны были. Провалили второй период, провалили по агрессии, пропустили ненужные голы.

Мы же не пропустили в атаке "один в ноль" или "один в два". Мы пропустили третью шайбу в своей зоне: череда ошибок. Был нормальный, агрессивный хоккей с обеих сторон. Не скажу, что сделали всё, что могли. Все расстроены, но мы играли в финале — это уже высшее достижение.

Каким был коллектив в этом сезоне? Очень хороший, сплочённый. А в плей-офф мы стали ещё сплочённее», — приводит слова Билялова официальный сайт казанской команды.

Напомним, что «Ак Барс» проигрывал 1:3 в финальной серии с ЦСКА и отыгрался. В седьмом матче команда проиграла со счетом 2:3.