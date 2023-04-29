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    Билялов: Сегодня мы играли не так, как должны были

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс ЦСКА
    Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о поражении в 7-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3).

    Тимур Билялов
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    Тимур Билялов

    «Выбрались из ужасной ситуации, сыграли в финале, уступили в седьмом матче. Можно сказать, сезон удачный, но, к сожалению, в конце остаётся обида от поражения. В игре нет никаких ощущений, просто играешь в свою игру. К сожалению, второй период для нас стал роковым.

    Раз мы сыграли с ними семь матчей, то, наверное, у ЦСКА есть слабые места. Мы могли выиграть, но сегодня сыграли не так, как должны были. Провалили второй период, провалили по агрессии, пропустили ненужные голы.

    Мы же не пропустили в атаке "один в ноль" или "один в два". Мы пропустили третью шайбу в своей зоне: череда ошибок. Был нормальный, агрессивный хоккей с обеих сторон. Не скажу, что сделали всё, что могли. Все расстроены, но мы играли в финале — это уже высшее достижение.

    Каким был коллектив в этом сезоне? Очень хороший, сплочённый. А в плей-офф мы стали ещё сплочённее», — приводит слова Билялова официальный сайт казанской команды.

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    • Напомним, что «Ак Барс» проигрывал 1:3 в финальной серии с ЦСКА и отыгрался. В седьмом матче команда проиграла со счетом 2:3.

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