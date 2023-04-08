Федоров: Попереживаем и готовимся дальше

Главный тренерпрокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Западной конференции со(1:3).

«Быстрая игра, хорошая игра. Думаю, что во втором периоде один сегмент нам не удался, не вывели вовремя шайбу из зоны. А так, в принципе, справлялись со скоростями, неплохо двигали шайбу, создали моменты. Но в первых двух периодах. В третьем не особо получалось, не держалась шайба на крюке. Спасибо пацанам, молодцы. Среагировали, вняли, выполняли всё, что мы просили. Попереживаем и готовимся дальше.

Принципиальные изменения в игре соперника? Ну, это не другой СКА, но то, что скорости были выше, это точно. СКА сегодня сыграл на хороших скоростях. Задача была перевести шайбу в зону соперника, то есть в нашу зону. Я считаю, у них это получилось», — цитирует Федорова «Чемпионат».

СКА сравнял счет в серии и теперь результат ничейный 2:2. Пятая игра пройдет в Санкт-Петербурге 10 апреля.