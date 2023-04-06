ЦСКА разгромил СКА в третьем матче финальной серии Западной конференции

на своей арене разгромилв третьем матче финала Западной конференции. Счет составил 4:0 в пользу московских «армейцев».

Первую шайбу ЦСКА забил во втором периоде. Отметился Константин Окулов. До перерыва Владислав Каменев удвоил счет.

В третьем периоде хозяева забили еще две шайбы. По шайбе в активе Максима Соркина и Фредрика Клаэссона.

КХЛ. Финалы конференций ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Окулов — 2 (Дыбленко, Нестеров), 23:58 — 1:0. Каменев — 8 (бол., Григоренко, Слепышев), 39:39 — 2:0. Соркин — 2 (бол., Дитц), 54:29 — 3:0. Классон — 1 (мен., п.в.), 59:46 — 4:0Вратари: Рейдеборн — Николаев (55:53 — 57:34, 58:21 — 59:46)Штраф: 8 — 10Броски: 24 (9+11+4) — 24 (5+11+8)Счет в серии: 2-1

Таким образом, ЦСКА ведет в серии 2:1. Четвертый матч состоится 8 апреля в Москве.