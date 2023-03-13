Тренер «Вегаса» прокомментировал дебютную шайбу Дорофеева в НХЛ

Главный тренер «Вегаса»оценил игру российского форвардав матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (5:3).

Дорофеев забросил победную шайбу «Вегаса» в третьем периоде матча. Шайба влетела в сетку, отскочив от шлема россиянина. Дорофеев, проводивший свой шестой матч в НХЛ, также записал на свой счет голевую передачу и был признан первой звездой встречи.

«Рад за Павла. Думаю, сегодня у него была действительно хорошая игра. Он забил головой, такое не забывается.

Он много владел шайбой, сделал оборот при первом голе за счет скорости ног. Мне показалось, что на своем фланге он мог часто проникать внутрь, быть опасным там, попадать в трафик. Там он был довольно изворотливым», — цитирует Кэссиди сайт НХЛ.

«Вегас» с 88 очками занимает первое место в Западной конференции.