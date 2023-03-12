«Торпедо» выбило московское «Динамо» из плей-офф Кубка Гагарина

Игроки «Торпедо» Фото: globallookpress.com
Во втором периоде команды обменялись шайбами. За хозяев забил Эрик О'Делл, за гостей — Деннис Ян.
Игра перешла в овертайм, в котором победу для нижегородцев вырвал Деннис Ян, оформивший тем самым дубль.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ян — 3 (Фирстов, Летунов), 29:09 — 0:1. О`Делл — 5 (Игумнов, Миронов), 30:19 — 1:1. Ян — 4, 61:03 — 1:2Вратари: Волков — КульбаковШтраф: 6 — 2Броски: 25 (10+10+4+1) — 29 (9+8+11+1)
Это была четвертая победа «Торпедо» в серии. Общий счте за 6 встреч составил 4:2 в пользу нижегородцев. Они отправятся в следующий раунд плей-офф.