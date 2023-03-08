Федоров о разгроме «Северстали»: Счет по игре, большой счет

Главный тренер ЦСКАзаявил, что несмотря на крупную победу над «Северсталью» (9:3), у «армейцев» нет никакой эйфории.

«Мы выдали хороший старт, на этот раз забили. Все, что мы хотели сделать, мы сделали сегодня вечером. "Северсталь" — серьезный соперник, играет в очень активный хоккей. Как наши ребята говорят, у нас нет никакой эйфории. Счет по игре, большой счет.

"Северсталь" выпускала по шесть игроков против четырех, против пятерых, пытаясь спасти игру. Считаю, что это нормальная ситуация. "Северсталь" рисковала, рисковала оправданно, все это у них наиграно.

В плане повезло-не повезло — с нашей стороны был цепкий, быстрый старт. Мы использовали те возможности, которые создали. Это вылилось в голы и, соответственно, счет был уже 4:0», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

Счет в серии составляет 2:2. Ответная игра состоится 10 марта в Москве.