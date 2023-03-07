Тамбиев назвал причины поражение «Адмирала» в матче с «Салаватом»

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в 4-м матче серии плей-офф с(0:1).

«Если говорить объективно, в атаке мы сегодня мало что создали. Полумоменты, мало в атаке. Кроме как терпели, оборонялись, дисциплина была на хорошем уровне, только одно удаление. Но без большинства тяжело нам. Три подряд было большинства, очень мало создали моментов.

Ну что тут говорить, полтора полумомента! Здесь обсуждать нечего, в атаке мы ничего не создали, Уфа была острее и заслуженно победила. Беззубо в атаке и большинство беззубое, если говорить откровенно.

"Салават" в этой игре был поострее, помощнее. Мы терпели, оборонялись, но не более того. В плей-офф для победы этого мало. Надо создавать моменты в атаке и реализовывать большинство», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом» — 2:2. Следующая встреча состоится 9 марта в Уфе.