ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТравмы, шантаж и хейт фанатов. Как возвращение Погба в «Ювентус» обернулось кошмаром
    Все новости спорта

    Тамбиев назвал причины поражение «Адмирала» в матче с «Салаватом»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в 4-м матче серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым» (0:1).

    Леонид Тамбиев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Тамбиев

    «Если говорить объективно, в атаке мы сегодня мало что создали. Полумоменты, мало в атаке. Кроме как терпели, оборонялись, дисциплина была на хорошем уровне, только одно удаление. Но без большинства тяжело нам. Три подряд было большинства, очень мало создали моментов.

    Ну что тут говорить, полтора полумомента! Здесь обсуждать нечего, в атаке мы ничего не создали, Уфа была острее и заслуженно победила. Беззубо в атаке и большинство беззубое, если говорить откровенно.

    "Салават" в этой игре был поострее, помощнее. Мы терпели, оборонялись, но не более того. В плей-офф для победы этого мало. Надо создавать моменты в атаке и реализовывать большинство», — передает слова Тамбиева Чемпионат.

  • «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом»
  • Читайте по теме

    • После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф с «Адмиралом» — 2:2. Следующая встреча состоится 9 марта в Уфе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто и сколько забьет в Лондоне?
  • «Челси» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Еще одна уверенная победа «Бенфики»
  • «Бенфика» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Лацио» забьёт и не пропустит?
  • «Лацио» — АЗ «Алкмаар». Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Челси — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бенфика — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Лацио — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Бавария — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Миннесота — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие